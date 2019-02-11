Yorumcu Ahmet Çakar: Hakem hakem olsaydı Galatasaray ilk yarıda 9 kişi kalırdı

Galatasaray'ın, Spor Toto Süper Lig 21. haftasında sahasında Trabzonspor'u 3-1 mağlup ettiği maçta Ahmet Çakar, Beyaz TV'de hakem Ümit Öztürk'ü çok sert sözlerle eleştirdi.

"Yusuf Namoğlu Türk hakemliğine ağır zarar vermektedir''

Yusuf Namoğlu Türk hakemliğine ağır zarar vermektedir. Son 2 haftada yaşanan olaylar MHK'nın tarafsız yapısını ortadan kaldırdı. Geçen hafta Erzurum, bu hafta Trabzonspor'u boğdular. Ya da Galatasaray'ı yukarı çıkardılar.

" İstedikleri mahkemeye de versinler''

Eğer hakem Diagne'yi ikinci sarıdan atmıyorsa o hakem kasıtlıdır. İstedikleri mahkemeye de versinler. Ben bilir kişiyim. Hepimiz yanlış penaltı verdik. Lafım yok. Ancak sarı kartı olan Diagne'ye ikinci sarıyı vermiyorsan sen art niyetlisin demektir. Maalesef tetikçi hakem demek zorundayım. Ne zaman Galatasaray'ın başı sıkışsa Ümit Öztürk devreye giriyor. Geçen sene Alanyaspor - Galatasaray maçı... Bu sene pansuman yapılmaya Kayseri'ye Ümit Öztürk götürüldü. Bu hafta ise çok kritik Trabzonspor maçında Ümit Öztürk aldı maçı.

"Ancak hakem, hakem olsaydı Galatasaray ilk yarıda 9 kişi kalırdı.''

Galatasaray, Trabzonspor'dan iyi oynadı. Buna lafım yok. Ancak hakem, hakem olsaydı Galatasaray ilk yarıda 9 kişi kalırdı.