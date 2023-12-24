Yolsuzluk gerçek yazım yanlış

Akit, başkanlığını Erdem Gül’ün yaptığı ve skandalların eksik olmadığı Adalar Belediyesi’nde yaşanan usulsüzlükleri bir bir ifşa ederken, CHP’li yöneticiler yaşanan rezaletlere kılıf uydurmakta zorlanıyor. Gazetemizin 16 Haziran 2022’de “Çocuksuz kadına sünnet yardımı!” başlığıyla duyurduğu ve Adalar Belediyesi’nde istihdam edilen yandaşlara, bekâr ve çocuksuz oldukları halde kadın-erkek ayırımı yapılmaksızın ‘sünnet ödemesi’ adı altında kaynak aktarıldığını belgeleyen haberinin ardından trajikomik bir açıklama geldi. Konuyla ilgili yazılı açıklamada bulunan Adalar Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü, yapılan ödemeyi inkâr etmezken, “sünnet yardımı ödemesi” ifadesinin belediye bilgisayarlarında kullanılan bir yazılım programı hatasından kaynaklandığı şeklinde komik bir gerekçe sundu.

Ödeme gerçek sünnet hataymış

Adalar Belediye Başkanı Engin Çelik imzalı açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Belediye Başkanlığımız uhdesinde çalışan hiçbir personele (memur, işçi, KHK personeli) Sünnet Yardımı Ödemesi yapılmamıştır. Söz konusu iddialar Belediyemiz Şirketinin kullandığı yazılım programı hatasından kaynaklanmış olup Yazılım Firması tarafından düzeltilmiştir.

Şeytanın aklına gelmez

Konuyla ilgili Adalar Asliye Ceza Mahkemesi’nden de önemli bir adım geldi. Cumhuriyet Savcısı İsmet Acar’ın, Adalar Zabıta biriminde çalışan bekâr kadın-erkek personele sünnet yardımı yapılmasının suç olduğunu belirterek böyle bir suçun işlenmiş olup olmadığının ortaya çıkarılması için inceleme istediği öğrenildi.

Akit haberinde, Zabıta Müdürlüğü Birimlerinde çalıştırılmak üzere Adalar Belediyesi kadrosuna dâhil edilen ve aralarında Zabıta Müdürü Mustafa Delikanlı’nın kızı Burcu Delikanlı ile Tuğçen Erman, Ali Can Celt ve Can Evrem’in olduğu 4 çalışana, aylarca “sünnet yardımı” adı altında maaş ödendiğini belgelemişti. Başkanlık makamı oluru ile işe alınan ve belediyede ne iş yaptıkları belli olmayan 4 yandaşa aylık ortalama 12 bin 16 TL sünnet yardımı ödenmesi, CHP’li belediyelerde dönen vahşi talan çarkını ve şeytanın bile aklına gelmeyecek soygun yöntemlerini gözler önüne sermişti.

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