Gündem Yollar kan gölüne döndü! Bayram tatilinin acı bilançosu açıklandı!
Yollar kan gölüne döndü! Bayram tatilinin acı bilançosu açıklandı!

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
Yollar kan gölüne döndü! Bayram tatilinin acı bilançosu açıklandı!

İçişleri Bakanlığı, Ramazan Bayramı tatili süresince ülke genelinde meydana gelen trafik kazalarına ilişkin korkutan verileri kamuoyuyla paylaştı. Bayram sevincinin yaşandığı günlerde yollarda yaşanan dikkatsizlik ve kural ihlalleri, çok sayıda ocağın sönmesine neden oldu.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı verilerine göre, dört günlük Ramazan Bayramı tatili süresince ülke genelinde toplam 2 bin 753 trafik kazası meydana gelmiştir.

Meydana gelen kazalarda; bayramı tatilinin birinci gününde 8, ikinci gününde 12, üçüncü gününde 4 ve dördüncü gününde 7 vatandaşımız olmak üzere toplam 31 vatandaşımız hayatını kaybetti. Aynı kazalarda 4 bin 861 vatandaşımız ise yaralandı.

 

2023 ve 2026 yıllarına ait dört günlük Ramazan Bayramıtatili trafik verileri karşılaştırıldığında; vatandaşlarımızın trafik kurallarına gösterdiği riayet ve hassasiyetinetkisiyle ölümlü kaza sayısı 38’den 23’e gerileyerek yüzde 39,5 oranında, kaza yeri can kaybı ise 44’ten 31’e düşerek yüzde 29,5 oranında azalma gösterdi.

Aynı dönemde yaralanmalı kaza sayısı 3 bin 85’ten 2 bin 730’a, yaralı sayısı ise 5 bin 594’ten 4 bin 861’e gerilerken; günlük ortalama can kaybı 11’den 7,75’e düşerek yüzde 29,5 oranında azaldı.

Trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik denetimler ve farkındalık çalışmaları kararlılıkla sürdürülmektedir.

‘Varsa sökün, üzülürsünüz" demişti! İçişleri Bakanı’ndan yeni 'multimedya ekran' açıklaması: Vatandaşı mutlu edeceğiz!
‘Varsa sökün, üzülürsünüz” demişti! İçişleri Bakanı’ndan yeni 'multimedya ekran' açıklaması: Vatandaşı mutlu edeceğiz!

‘Varsa sökün, üzülürsünüz” demişti! İçişleri Bakanı’ndan yeni 'multimedya ekran' açıklaması: Vatandaşı mutlu edeceğiz!

İçişleri Bakanlığından araçlardaki telefon tutucularla ilgili yeni açıklama: Spekülasyonlara inanmayın!
İçişleri Bakanlığından araçlardaki telefon tutucularla ilgili yeni açıklama: Spekülasyonlara inanmayın!

İçişleri Bakanlığından araçlardaki telefon tutucularla ilgili yeni açıklama: Spekülasyonlara inanmayın!

İçişleri Bakanı Çiftçi'den İran sınırı açıklaması: Tüm tedbirleri aldık
İçişleri Bakanı Çiftçi'den İran sınırı açıklaması: Tüm tedbirleri aldık

İçişleri Bakanı Çiftçi'den İran sınırı açıklaması: Tüm tedbirleri aldık

