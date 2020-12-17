Yolcular, kabin bagajı uygulamasının yeniden başlatılmasından memnun

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ara verilen kabin bagajı uygulamasına bugün yeniden başlanması yolcuları memnun etti.

Haziran ayında alınan tedbirler doğrultusunda tüm bagajlarını havalimanındaki kontuarlardan uçak altına vermek zorunda kalan yolcular, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün (SHGM) kararı doğrultusunda uçak içi el bagajlarını yanlarında götürmeye başladı.



Antalya'ya gitmek üzere İstanbul Havalimanı'na gelen Ercan Hayır, kontuarda işlemlerini yaptırırken kabin bagajını yanına alma noktasında bir an tereddüt yaşadığını söyledi.

Eski uygulamanın halen devam ettiğini düşündüğünü kaydeden Hayır, "Görevliler, kabin bagajı konusunda çok yardımcı oldular. Herhangi bir problem çıkmadı. Onlara teşekkür ediyorum. Bu uygulama bizim için çok iyi oldu." dedi.

Yolculardan Semih Arın ise yurt dışından Türkiye'ye bugün geldiğini, eskiden var olan kabin bagajı uygulamasının yeniden hayata geçmesinin yerinde olduğunu söyledi.

Arın, "Bu uygulama, salgın sürecinde havalimanından daha hızlı şekilde ayrılabilmemiz açısından iyi oldu. En azından valiz bekleme sürecimiz yok. İnşallah en kısa zamanda diğer kısıtlamalar da kalkar." ifadelerini kullandı.

