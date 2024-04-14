Yolcu uçağı İstanbul’a geri döndü
İran’ın İsrail’e İHA saldırısı başlatmasından sonra Tahran Hava Sahası tüm ticari uçuşlara kapatıldı. Bu nedenle Türk Hava Yolları’nın uçağı havadan geri döndü.
İran’ın İsrail’e dron saldırısı başlatmasını ardından Türk Hava Yolları’nın (THY) İstanbul-Tahran seferini yapan uçağı İstanbul Havalimanı’na geri döndü. THY uçağı saat 00.20 sıralarında İstanbul’a geri döndü.
Türk Hava Yolları’nın İstanbul-Meşet, İstanbul-İsfahan ve İstanbul-Şiraz uçuşlarını yapan uçakları ise havada tur atarak geri dönüş için kararı bekliyor.
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