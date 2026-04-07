  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İşgal harekatı başladı: 'Elit teröristler' sahaya indi! CHP'lileri taşladılar CHP'li belediyeye operasyon milyonluk rüşvet ağını ortaya çıkardı Mahkemede yargı mensuplarına ağır hakaret: Yolsuzluk sanığı İmamoğlu haddini aştı! Bir soruşturma daha başlatıldı Hezimet yaşayınca yokuş yapmaya başladı! Trump topu bakın kime attı Üsküdar Belediyesi’ne operasyon akıllara bunları getirdi! Dedetaş geldi kasa boşaldı Buzdolabı Üzerindeki Magnetler Tehlike Saçıyor! ABD'li üst düzey yöneticiler: 'Trump'ın akli dengesi yerinde değil' Ünlü isimlere operasyon! Listede yok yok CHP'li Üsküdar Belediyesi'ne operasyon! Çok sayıda gözaltı var, Sinem Dedetaş'ın akıbeti belli oldu
Gündem

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Yolcu otobüsünde skandal: Bagajdan 53 kaçak göçmen çıktı

Yozgat’ta kontrol için durdurulan bir yolcu otobüsünün bagajında 53 kaçak göçmen yakalandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

Yozgat’ta, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve İstihbarat şube ekipleri, Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen teknik takip ve analiz çalışmaları kapsamında göçmen kaçakçılığı yapılacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine şüpheli olduğu değerlendirilen 2 araç ile bir yolcu otobüsü takibe alındı.

12’Sİ ŞOFÖRÜN YATAĞINDA ÇIKTI

Ekipler, söz konusu araçlar ile koltukları boş olan yolcu otobüsünü kent girişindeki polis uygulama noktasında durdurdu. Yapılan aramada, otobüsün bagaj kısmında 41, şoför yatağı bölümünde ise 12 olmak üzere toplam 53 kaçak göçmen yakalandı. Operasyon kapsamında Y.K., Y.Ç., M.Y., Y.K., B.Y. ve R.Y. isimli 6 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Yakalanan kaçak göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23