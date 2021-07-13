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Yaşam

Yolcu otobüsü ile belediye aracı çarpıştı! Yaralılar var

Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait tıbbi atık toplama aracı çarpıştı. Kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-07-13 00:40:00 -
Yolcu otobüsü ile belediye aracı çarpıştı! Yaralılar var

Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait tıbbi atık toplama aracının çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Otobüs ile atık toplama aracı çarpıştı

Kaza, saat 23.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu’nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndan Bodrum’a gitmek için yola çıkan otobüs ile virajı alamayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait tıbbi atık toplama aracı Işıklar mevkiinde çarpıştı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

 

Kazada otobüste bulunan 3'ü yolcu toplam 4 kişi yaralandı. Kaza sonrası otobüste bulunanlar polis ve sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri otoyol üzerinde önlem alarak trafiğin akışını sağlarken, sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti.

Yapılan ilk müdahalenin ardından durumu ağır olduğu öğrenilen yolcu Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sonrasında diğer yolcular firmaya ait başka bir araçla yollarına devam ederken, ekiplerin kazayla ilgili başlattığı çalışmalar sürüyor.

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