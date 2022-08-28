  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
Aktüel

Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 40 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-08-28 00:03:00 -
Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 3 ağır, 40 kişi yaralandı.

İskenderun-Adana Otoyolu Dörtyol gişeleri girişinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 JET 99 plakalı şehirler arası yolcu otobüsü devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 3 ağır 40 kişi, ambulanslarla İskenderun, Dörtyol ve Erzin ilçelerindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yolda trafik bir süre kontrollü sağlandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23