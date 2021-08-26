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Aktüel Yolcu minibüsü şarampole devrildi: Yaralılar var
Aktüel

Yolcu minibüsü şarampole devrildi: Yaralılar var

Tokat'ın Niksar ilçesinde yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-26 17:34:00 -
Yolcu minibüsü şarampole devrildi: Yaralılar var

İ.E. (56) yönetimindeki 52 ABF 442 plakalı minibüs, Niksar-Ünye kara yolu Ardıçlı köyünde şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan E.E, E.F. ve A.E. yaralandı.

Bu sırada yoldan geçen Niksar Kaymakamı İlhami Doğan, kazayı görerek makam aracını durdurup yaralananlara yardım etti.

Yaralılar, ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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