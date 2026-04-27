Almanya "Eski Türkiye"ye döndü! Gazeteler alkol belasını öve öve bitiremedi

Almanya Federal İstatistik Dairesi’nin açıkladığı verilere göre geçtiğimiz yıl bira satışları, bir önceki yıla kıyasla yüzde 6 geriledi. Bu düşüş ise ülkede 1993’ten bu yana en sert yıllık gerileme olarak öne çıktı. Alman birasının ülke içi satışları yüzde 5,8 azalarak 6,4 milyar litreye inerken Avrupa Birliği (AB) ülkelerine satışı yüzde 1,3 düşüşle 798,5 milyon litre olarak gerçekleşti. AB dışı ülkelere yapılan satışlar da yüzde 14,2’lik sert bir gerilemeyle 552,8 milyon litreye düştü.

Alman ekonomisi alkol belasına bağlı

Bu düşüşler Almanlar için felaket olarak nitelendiriliyor. Zira bira sektörünün faal olarak yürütülen turizm, lojistik, tarım ve gastronomi gibi sektörlerle birleşiminde Alman ekonomisine doğrudan 10 milyar euro, dolaylı olarak 20 milyar euroluk dev bir ciro kazandırması. Ayrıca bira sektörüyle ülkede yaklaşık 300 binden fazla kişiye istihdam oluşturuluyor.

Gazeteler övmeye başladı

Bira krizi karşısında panik yapan Almanlar, dev ekonomiyi kaybetmemek için gazetelere para karşılığı alkole karşı güzelleme makaleleri vermeye başladı. Bu haberlerden biri de Almanların en yüksek tirajlı gazetelerinden olan Bild'de yer aldı. Yapılan haberde, biranın insan beynini zeki yaptığı iddia edilerek şu ifadelere yer verildi:

Münih Teknik Üniversitesi'ndeki bilim insanları, kimyasal bileşiklerin nicel tayini için bir yöntem kullanarak 65 Alman birasını analiz ettiler. Biranın, B6 vitamini alımına önemli ölçüde katkıda bulunabileceğini buldular. "Journal of Agricultural and Food Chemistry" dergisinde yayınlanan bu bulgu, tercihen alkolsüz bira içmek için bir öneri olarak yorumlanabilir. Çünkü alkol bittikten sonra bile vitaminler korunuyor!

Arka plan: İnsan vücudu metabolizma için gerekli olan B6 vitaminini üretemez. Bu nedenle, kadınların günde 1,2 mg, erkeklerin ise günde 1,5 mg B6 vitamini tüketmesi önerilir . B6 vitamini et, mezgit gibi balıklar, tam tahıllı ürünler, havuç, ceviz, kırmızı biber ve elbette bira gibi gıdalarda bulunur.

Araştırmacılara göre, egzersizden sonra içilen bir bira bile, B6 vitamini sağlıyor. Çalışmada en yüksek B6 vitamini içeriğine sahip 0,5 litrelik bira, kadınlar için önerilen günlük alımın yüzde 27'sini, erkekler için ise yüzde 24'ünü karşılıyor. Çalışma, "B6 vitamini bileşimindeki farklılıklar öncelikle ham maddelerden kaynaklanıyor ve bira üretim teknolojisinden daha az etkileniyor" sonucuna varıyor.

Eski Türkiye'ye döndü

Bilindiği gibi kemalist hakimiyetin Türkiye'ye kara bulut gibi çöktüğü yıllarda alkol tüketimi teşvik ediliyordu. Tamamen devletin kontrolünde olan medya organları da özellikle bira tüketiminin artırılması için reklamlar yapıyordu.

Biranın besin değerlerinin yüksek olduğu ileri sürülerek, halk "çağdaşlaşacak" diye alkolik ve seküler bir millet inşa edilmeye çalışılıyordu.