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Gündem Yola çıkacaklar dikkat! TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişi Ankara istikameti ulaşıma kapatıldı
Gündem

Yola çıkacaklar dikkat! TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişi Ankara istikameti ulaşıma kapatıldı

TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli Ankara istikameti 1 ay sürecek yenileme çalışması nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Yeniakit Publisher
2020-10-14 17:44:00 -
Yola çıkacaklar dikkat! TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişi Ankara istikameti ulaşıma kapatıldı

TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli Ankara yönünde viyadüklerde derz yenileme çalışması yapılacak. 1 ay sürecek çalışma nedeniyle bugün saat 15.00'te TEM Otoyolu Ankara istikameti ulaşıma kapatıldı.

Abant gişeleri kullanılacak

Ekipler yolu dubalarla kapatarak, trafiği TEM Otoyolu Kaynaşlı gişelerinden D-100 Karayolu'na yönlendirdi. D-100 Karayolu Bolu Dağı geçişini kullanacak sürücüler TEM Otoyolu'na Abant gişelerinden girerek, yollarına devam edebilecek.

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