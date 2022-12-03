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Gündem Yola çıkacaklar dikkat! 10 metreden ötesi görülmüyor
Gündem

Yola çıkacaklar dikkat! 10 metreden ötesi görülmüyor

Sivas'ta sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Sürücüler, kent merkezi başta olmak üzere çevre yolunda mesafeyi açarak yavaş seyretmeye çalıştı.

Yeniakit Publisher
2022-12-03 10:47:00 -
Yola çıkacaklar dikkat! 10 metreden ötesi görülmüyor

Sivas'ta sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.

Kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle sürücüler, kent merkezi başta olmak üzere çevre yolunda mesafeyi açarak yavaş seyretmeye çalıştı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Çifte Minareli Medrese, Kale Cami, Buruciye Medresesi ile Kızılırmak ve tarihi Eğri Köprü sisle birlikte görüntülendi.

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