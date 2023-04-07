Yola çıkacaklar bu habere dikkat!

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Tekirdağ-İstanbul yolunun 7-9. kilometrelerinde heyelan çalışması nedeniyle ulaşım kuzey yolundan gidiş-geliş şeklinde sağlanıyor.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun 88-89. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları yapılıyor. Bu sebeple otoyolun İzmir-Aydın istikametinde iki şerit trafiğe kapatılarak, sürücüler diğer şeritlere yönlendiriliyor.

Mengen-Yeniçağa yolunun 24. kilometresindeki heyelan dolayısıyla Mengen-Yeniçağa istikametinde trafik akışı tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşaklarında trafik işaretleme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Çorum-Ankara yolunun İskilip-Osmancık kavşaklarında farklı seviyeli kavşak çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

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Trabzon-Rize yolunun 9. kilometresindeki Kaşüstü Alt Geçidi'nin her iki yönünde elektrik ve elektronik sistemi bakım ve onarım çalışması dolayısıyla saat 17.00'ye kadar ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacak.

Kütahya-İnönü yolunun 42. kilometresinde üst geçit onarım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Karabük-Kastamonu yolunun 9-11. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Şebinkarahisar-Alucra yolunun 20. kilometresindeki heyelan çalışmaları dolayısıyla sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-39. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.