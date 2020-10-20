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Aktüel YÖK, ülkelerinde görev yapmak isteyen Azerbaycanlı doktorlar için devrede
Aktüel

YÖK, ülkelerinde görev yapmak isteyen Azerbaycanlı doktorlar için devrede

Yükseköğretim Kurulu, üniversitelere gönderdiği yazıyla Ermenistan'ın saldırıları nedeniyle tıbbi destek sağlamak üzere geçici süreyle ülkelerine dönmek isteyen Azerbaycanlı doktorlara mevcut mevzuat kapsamında gerekli izinlerin verilmesi için kolaylık sağlanmasını istedi

Yeniakit Publisher
2020-10-20 09:31:15 -
YÖK, ülkelerinde görev yapmak isteyen Azerbaycanlı doktorlar için devrede

ANKARA (AA) - SELMA KASAP - Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), üniversitelere gönderilen yazıda Ermenistan'ın saldırıları nedeniyle tıbbi destek sağlamak üzere geçici süreyle ülkelerine dönmek isteyen Azerbaycanlı doktorlara, mevcut mevzuat kapsamında gerekli izinlerin verilmesi için kolaylık sağlanması istendi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, YÖK Başkanlığından Azerbaycanlı doktorların görev yaptığı 14 üniversitenin rektörlüğüne yazı gönderildi.

Yazıda, Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı başlattığı saldırılar nedeniyle, Türkiye'de tıp fakültelerinde görev yapan Azerbaycanlı doktorların ihtiyaç duyulan tıbbi desteği sağlamak için gönüllü olarak ülkelerine gitmek üzere Azerbaycan Büyükelçiliğine başvurdukları anlatıldı.

YÖK'ün yazısında, üniversitelerden konuya olumlu yaklaşılarak mevcut mevzuat kapsamında Azerbaycan vatandaşı doktorların talebinin değerlendirilerek gereğinin yapılması istendi.

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