Yok dediği uçaklar bakın nerede görüldü

Antalya’nın Aksu ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Yangında 1.5 hektarlık alan zarar gördü. Yangına Orman Genel Müdürlüğüne ait 7 arazöz, 5 ilk müdahale aracı, bir dozer, 3 yangın söndürme helikopteri, bir uçak, Büyükşehir Belediyesine ait 4 arazöz ve 40 yangın işçisi müdahale etti.

Aksu ilçesine bağlı Yurtpınar Mahallesi Belen mevkisindeki çalılık alanda saat 11.00 sıralarında başlayıp, hızla yayılarak ormana sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyünce uçak havalandı

Kırsal alanda başlayıp, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 7 arazöz, 5 ilk müdahale aracı, bir dozer, 3 helikopter, bir uçak ile 10 teknik eleman, 40 yangın işçisi ve Büyükşehir Belediyesi'ne ait 4 itfaiye aracı müdahale etti. Yangın saat 12.30 sularında tamamen kontrol altına alınırken, soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Akşener 'yok' demişti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelibolu'da çıkan yangın üzerinden hükümeti eleştirmişti. Yangın söndürme helikopterleri ve uçaklarıyla mücadele edilen afetle ilgili Akşener, "Geçen seneki yangınlardan yine ders almak yok. Yangın söndürme uçaklarını alacak para yok. Allah bunları ıslah etsin" ifadelerini kullandı.

Meral Akşener bu sözleri yarım saat içinde yayınlanan fotoğraflarla yalanlandı.

İşte o fotoğraflar: