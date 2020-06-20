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Dünya

Yok böyle yüzsüzlük! Katil Esed, bombaladığı halktan yardım istedi

Kampanya başlatan Katil Esed, başına bomba yağdırdığı halktan yardım dilenmeye başladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-20 22:45:00 -
Yok böyle yüzsüzlük! Katil Esed, bombaladığı halktan yardım istedi

 yeniakit.com.tr 

Suriye'de halkını katlederek iktidarda durmaya çalışan katil Beşar Esed, bomba yağdırdığı halktan yardım dilenmeye başladı.

Esed rejiminin yayınladığı bir ilanda, Suriye vatandaşlarından utanmadan yardım istedi.

Yapılan açıklamada, "Ülkemizin içinden geçtiği zor ve sıkıntılı durumdan bir an önce kurtulması için tüm Suriye vatandaşlarının Büyükelçilik hesabına bağışta bulunmasını rica ediyoruz. Bağışlar hakettiği yerlere harcanacaktır." şeklinde bir ilan yayınlandı.

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