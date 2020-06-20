Yok böyle yüzsüzlük! Katil Esed, bombaladığı halktan yardım istedi
Kampanya başlatan Katil Esed, başına bomba yağdırdığı halktan yardım dilenmeye başladı.
yeniakit.com.tr
Suriye'de halkını katlederek iktidarda durmaya çalışan katil Beşar Esed, bomba yağdırdığı halktan yardım dilenmeye başladı.
Esed rejiminin yayınladığı bir ilanda, Suriye vatandaşlarından utanmadan yardım istedi.
Yapılan açıklamada, "Ülkemizin içinden geçtiği zor ve sıkıntılı durumdan bir an önce kurtulması için tüm Suriye vatandaşlarının Büyükelçilik hesabına bağışta bulunmasını rica ediyoruz. Bağışlar hakettiği yerlere harcanacaktır." şeklinde bir ilan yayınlandı.