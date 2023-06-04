  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Yok böyle pişkinlik! Güvenlik kameralarına baka baka yaptı
Aktüel

Yok böyle pişkinlik! Güvenlik kameralarına baka baka yaptı

Yeniakit Publisher
2023-06-04 13:36:00 -

Yalova’da bir alışveriş merkezindeki saat mağazasına giren hırsız önce dükkandaki kameralara baktı, kontrol etti sonrasında da kaşla göz arasında 2 bin lira değerindeki saati çaldı. Mağaza çalışanları ise hırsızlığı anca 3 gün sonra fark edebildi.

Süleymanbey Mahallesi’ndeki bir alışveriş merkezindeki saat mağazasına giren hırsızlık zanlısı, iş yerindeki personelin başka bir müşteriyle ilgilendiği sırada önce mağazadaki güvenlik kameralarını tek tek baktı. Şüphe çekmemek cep telefonuyla konuşan zanlı değeri 2 bin lira olan saat kaşla göz arasında çantasına attı. İş yeri çalışanıyla hiçbir diyaloğa girmeden dışarı çıkan zanlı kayıplara karıştı.

Öte yandan mağaza çalışanları hırsızlık olayını anca 3 gün sonra fark edebildi. Sayım eksik olduğu gören çalışanlar kamera görüntülerini incelediğinde bir kadının mağazadan saati çaldığı gördü.

Mağaza yetkilileri durumu polise bildirerek şikayetçi oldu. Polis şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23