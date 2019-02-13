Yok böyle para! Ayew için kesenin ağzını açtılar Çin takımlarından Guangzhou Evergrande, Ganalı futbolcu Ayew için 45 milyon sterlini gözden çıkardı.

Bonservisi İngiltere Premier Lig'in Galler ekibi Swensea City'de bulunan Andre Ayew ile ilgili müthiş bir iddia geldi. Gana'da yayın yapan Ghanaweb, sitesinin iddiasına göre Çin ekibi Guangzhou Evergrande, bonservisi Swensea'da bulunanAndre Ayew'i kiralamak istiyor. Geçen sezonda istemişlerdi Çinliler, bu transfer için 45 milyon sterlini gözden çıkardı. Swensea'nin teklifi kabul edip etmeyeceği ve Ayew'in Çin'e gitmek isteyip istemediği henüz bilinmiyor. Öte yandan Çin kulübü geçtiğimiz sezon da Ganalı oyuncuyu transfer etmek istemişti. (Ajansspor)

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