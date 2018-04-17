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Yok böyle bir gol! Değeri tamı tamına 1.6 milyon TL

Son 5 haftaya 2. sırada giren Beşiktaş'ta forma giyen yıldız oyuncu Alvaro Negredo, beklentileri bir türlü karşılayamadı.

17 Nisan 2018 Salı 16:47
Yok böyle bir gol! Değeri tamı tamına 1.6 milyon TL

Siyah- Beyazlı takıma gelirken sadece ligde 35 gol atacağının sözünü veren İspanyol golcü lig, kupa ve Avrupa'da 40 resmi karşılaşmaya çıktı. Negredo bu maçlarda sadece 14 gol atarak bekleneni veremedi.

Beşiktaş'tan yılda 4 milyon 350 bin Euro maaş alan Negredo'nun attığı her gol 1.6 milyon liraya geldi. Böylece İspanyol golcü beklenenden az gol atarak camiada hayal kırıklığına neden oldu.

GOMEZ & ABOUBAKAR'I ARATTI

Negredo Beşiktaş'ın son 2 sezondaki golcüleri Gomez, Aboubakar ve Cenk Tosun'un çok gerisinde kaldı. Gol bölgesindeki sıkıntıyı gideremeyen İspanyol golcü büyük eleştirilere neden oldu.

MAÇ BAŞINA 0,35 GOL ATTI

İspanyol golcü maç başına 0,35 gol atarak vasatın altında bir görüntü verdi. Beşiktaş Yönetimi'nin Negredo konusunda sezon sonunda hasıl bir karar vereceği merakla bekleniyor.

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 16:47
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