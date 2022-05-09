Yoğurt diyeti listesi nasıl yapılır 3 günde 5 kilo verdiriyor!

Kendinizi kilolu hissediyor ve ne yaparsanız yapın fazlalık olduğunu düşündüğünüz kilolarınızı veremiyorsanız, diyetisyeninizden onay alarak 1 haftada 7 kilo verdiren yoğurt diyetini deneyebilirsiniz. Tok tutan yoğurdun diyette nasıl tüketileceğine dair püf noktalar detayda. Yoğurt yemek zayıflatır mı, Yoğurt yiyerek zayıflama yöntemi! Kilo verdiren yoğurt diyet listesi ile yoğurtla diyet nasıl yapılır?

Yoğurt yemek zayıflatır mı, Yoğurt yiyerek zayıflama yöntemi!

Dışarıda hazır olarak satılan ve içerisinde ne olduğu bilinmeyen yoğurtlar yerine evde basit ve sağlıklı yollarla hazırlayabileceğiniz ev yoğurtlarının yüksek miktarda probiyotik içerdiği bilinmektedir. Vücudumuzda yer alan bağırsak dostu bakteriler, duvar bölgesindeki besin emilimini sağlayarak bağırsakların düzenli şekilde hareketlenmesine yardımcı olur. Hazımsızlık, ishal ve kabızlık gibi sağlık problemlerinin oluşmasını önleyen yoğurt, kalsiyum özelliği ile karın etrafındaki yağlanmanın azalmasında etkilidir. Elde edilen çalışmalara göre, yoğurt yiyen kimselerin yemeyenlere oranla daha fazla kilo kaybettiği görülmektedir.

Kaymaksız olan yoğurtlar kolesterolün düşmesini sağlar iken fazla yağın vücut dışına uzaklaştırılmasında oldukça başarılıdır. Ayrıca içerisindeki yararlı karbonhidrat, protein ve kalsiyum maddeleri dengeli dağıldığı için kan şekerini dengeler. Böylelikle aniden gelen tatlı krizleriniz de bastırılmış olacak ve fazla kalori alımı riski ortadan kalkacaktır.

Yoğurt diyetiyle kısa sürede sağlıklı bir şekilde kilo verebilirsiniz. İşte 3 günde 5 kilo verdiren yoğurt diyeti listesi...

Yoğurt diyeti nasıl yapılır?

Yoğurt diyeti 5 gün süreyle uygulanır. 5 günde kişinin 2 ila 4 kilo vermesi hedeflenir. Yoğurt diyet listesi şu şekildedir:

Birinci Gün: Kahvaltıdan önce içine limon sıkılmış bir bardak ılık su içilir. Kahvaltıda 1 kase ev yapımı yoğurt tüketilir. Arzuya göre şekersiz çay da içilebilir. Öğle yemeğinde sebze çorbasının ardından bir kase ev yapımı yoğurt yenir. Ara öğün olarak bir fincan şekersiz çay, mevsim meyvesi ve bir kase yoğurt tüketilir. Akşam yemeğinde sebze çorbası ve ardından bir kase ev yapımı yoğurt yenir. Ara öğün olarak üç adet kuru erik ve şekersiz bir fincan çay tüketilebilir.

2 ila 5. Günler: Kahvaltıdan önce, taze limon sıkılmış ılık su içilir. Kahvaltı için bir yemek kaşığı yulaf, bir kase yoğurt ve arzuya göre bir fincan şekersiz çay tüketilebilir. Öğle yemeği için bir kase sebze çorbası ve bir kase yoğurt yenir. Ara öğün olarak bir adet mevsim meyvesi, bir kase ev yapımı yoğurt ve bir fincan çay tüketilir. Akşam yemeğinde mercimek çorbası ve ardından 1 kase ev yapımı yoğurt tüketilmesi önerilir. Yatmadan önce kuru incir yenebilir.

Diyet süresince tükettiğiniz su miktarı önemli!

Diyet süresince günde 2-2,5 litre su tüketilmesi gerekir. Yoğurt diyeti, pastörize edilmemiş yoğurt ile yapıldığında daha etkilidir. Bu yüzden ev yapımı yoğurtların tüketilmesi önerilir. Bağırsakların düzenli çalışmasını sağlayan yoğurt düşük kalorilidir ve yüksek miktarda protein ve kalsiyum içerir. Tüm bunların yanı sıra içeriğindeki pek çok vitamin ve mineral ile bağışıklık sistemini korur.

1 haftalık örnek liste:

Gün: 5 pişmiş patates ve 6 bardak sade yoğurt.

Gün: 120 gram haşlanmış tavuk ve 6 bardak yoğurt.

Gün: 120 gram dana eti ve 6 bardak yoğurt.

Gün: 150 gram balık ve yoğurt.

Gün: Meyve ve sebzeler (muz ya da üzüm hariç) ve 6 bardak yoğurt.

Gün: Yoğurt.

Gün: Maden suyu ve yoğurt.