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Aktüel Yoğun mesai yapan polis bir de bu 'tip'lerle uğraşıyor!
Aktüel

Yoğun mesai yapan polis bir de bu 'tip'lerle uğraşıyor!

Koronavirüs sürecinde yoğun bir şekilde mesai yapan polisler, sokakta kendine zorluk çıkaran vatandaşlarla da uğraşıyor. Beyoğlu‘nda koronavirüs denetimi yapan polis ekiplerinden ceza yemek istemeyen kadın, ekiplere “Siz şov yapıyorsunuz” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-28 18:23:00 -

Beyoğlu‘nda koronavirüs denetimi yapan ekipler maskesini uygun şekilde takmayan kadını durdurmak istedi. Cezadan kaçmak için polislere zorluk çıkaran kadın, ekiplere, “Siz şov yapıyorsunuz” dedi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadele nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Taksim İstiklal Caddesi üzerinde Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından denetim gerçekleştirildi.

Polisten kaçmak istedi

Polis ekipleri denetim sırasında Taksim Metrodan çıkan ve maskesini uygun şekilde takmayan M. D. K.’yı gördü ve durdurmak istedi ancak kadın durmak istemedi. Emniyet güçlerinin kimliğini görmek istediği kadın, "Maskeyle dolaşıyorum tamam mı, maskesiz gördüğünüz zaman durdursunuz yorgunluktan ölüyorum, işim gücüm var." diyerek ekiplere zorluk çıkardı.

Polislerin 'Kimliğinizi ibraz etmek zorundasınız, devletin polisi sizden kimlik istiyor' sözlerine yönelik ters cevaplar vermekten kaçınmayan kadın, "Ben seninle konuşurken suratımda maske vardı, git maskesiz insan bul diyorum" dedi.

'Renkli saçlı güzel görünür kamerada'

Kimliğini vermek istemeyen kadın, polisi dakikalarca uğraştırdıktan sonra, "Sen de bi daha işini düzgün yap, orada renkli saçlı güzel görünür kamerada diye düşündün heralde" diyerek ekiplere güçlük çıkartmaya devam etti.

Vatandaşların tepkilerine de "Kes be kes, işine bak" diyerek cevap veren kadın, emniyet güçleri tarafından kimliği alındıktan sonra hakkında yasal işlem uygulandı.

Polislere 'şov yapıyorsunuz' dedi

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kadına cezai işlem uygularken kadın, polislere “Siz şov yapıyorsunuz” dedi.

Ceza sonrası çevrede vatandaşlar toplandı ve kadının maske takmamasına tepki gösterdi. Kadın ise ceza kesildiği anda ekiplere “Maske takmayan insanlar var beni mi görüyorsun” dedi.

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