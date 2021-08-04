YKS tercihleri ne zaman bitiyor 2021? Üniversite tercih dönemi ne zaman bitiyor?

2021 YKS tercihleri ne zaman yapılacak? YKS 2021 üniversite tercih tarihleri uzatıldı mı? Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih tarihlerine ilişkin ÖSYM’den 2021 YKS sonuçlarının açıklanmasından sonra açıklama gelmişti. ÖSYM’den yapılan açıklamada 2021 üniversite tercihlerinin 5 Ağustos’ta başlayıp 13 Ağustos'ta biteceği açıklanmıştı.

2021 YKS tercihinde bulunacak adaylar üniversite tercih süresinin kısa olduğunu sosyal medya üzerinden dile getiriyordu. Türkiye’nin farklı illerinde çıkan orman yangını ve yine bazı bölgelerde etkili olan sel ve heyelan nedeniyle YKS tercih süresinin uzatılıp uzatılmacağı da merak ediliyordu. YKS tercih süresinin uzatılmasını bekleyen adaylara güzel haber Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geldi.

YKS üniversite tercih tarihleri uzatıldı mı?

2021 YKS tercih süresi uzadı mı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Ülkemizde meydana gelen yangın ve sel felaketleri sebebiyle, 5-13 Ağustos olarak belirlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2021 tercih tarihlerini uzatma kararı aldık." açıklamasında bulundu.

2021 YKS tercihleri ne zaman yapılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yapılan değişiklikle birlikte öğrenci kardeşlerimiz 5 Ağustos'tan 20 Ağustos saat 23:59'a kadar üniversite tercihlerini yapabilecek. Her bir kardeşime hayırlı bir tercih dönemi ve başarılı bir üniversite hayatı diliyorum." dedi.

Üniversite 2021 YKS tercihleri nasıl nereden yapılacak?

2021 YKS tercihleri nasıl yapılacak? 2021 YKS tercih işlemleri, 05 Ağustos 2021 tarihinde start vermiş olacak. YKS tercihinde bulunacak adaylar tercihlerini, 05-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri (AİS) Mobil Uygulamasından kendileri yapacaklar. YKS 2021 tercih ve kontenjan kılavuzu için tıklayın

YKS 2021 üniversite tercihleri ne zaman sona erecek?

YKS 2021 üniversite tercih işlemleri, 20 Ağustos 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecek. YKS tercihleri ÖSYM AİS üzerinden TC kimlik numarası ve aday şifresi ile yapılacaktır. YKS tercihleri için tıklayın

YKS tercihi YÖK Atlas tercih robotu 2021 YÖK tercih sihirbazı

YÖK Atlas tercih robotu son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı sağlıyor.

YÖK tarafından YKS tercihleri sırasında öğrencilere kolaylık sağlaması için geliştilen YÖK Atlas tercih programı, 4 yıllık veya 2 yıllık üniversitelerin geçtiğimiz yıllardaki taban puanlarını ve kontenjan bilgilerini içeriyor.

YÖK Atlas tercih sihirbazı nasıl kullanılır 2021?

YÖK Atlas tercih robotuna https://yokatlas.yok.gov.tr/ linki üzerinden ulaşabilirsiniz. Site de taban puanları gibi birçok konuyu ve alt başlıklarını bulabilirsiniz. YÖK atlasından tercih yapabilmek için "Üniversite Seç" kutucuğuna üniversite ismi girerek, o üniversitedeki lisans programlarının listesini görebilirsiniz. Detayları görmek için programın üstüne tıklayabilirsiniz.

YÖK Atlas tercih robotu için tıklayın