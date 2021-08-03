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Eğitim YKS tercihleri ne zaman başlıyor? YKS tercihleri hangi tarihlerde 2021
Eğitim

YKS tercihleri ne zaman başlıyor? YKS tercihleri hangi tarihlerde 2021

YKS tercihleri ne zaman bitecek? Üniversite sınavı sonuçları 28 Temmuz’da açıklandı. Tercih süreci ise 5-13 Ağustos tarihlerinde yapılacaktı. Ancak ülkemizde yaşanan sel ve deprem felaketleri sebebiyle sürecin uzatılmasına karar verildi. Peki, YKS tercihleri ne zaman? YKS tercihleri kaç gün sürecek?

Yeniakit Publisher
2021-08-03 21:26:00 -
YKS tercihleri ne zaman başlıyor? YKS tercihleri hangi tarihlerde 2021

Milyonlarca öğrenci 26-27 Haziran tarihlerinde YKS’ye girdi. Sonuçlar ise 28 Temmuz’da açıklandı. Ancak sel ve yangın felaketleri sebebiyle pek çok aday zor zamanlardan geçiyor. Bu sebeple YKS tercih sürecinin uzatılmasına karar verildi. Peki, YKS tercihleri ne zaman yapılacak 2021

YKS tercihleri ne zaman başlıyor? YKS tercihleri hangi tarihlerde 2021

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, YKS tercih sürecinin uzatıldığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ülkemizde meydana gelen yangın ve sel felaketleri sebebiyle, 5-13 Ağustos olarak belirlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2021 tercih tarihlerini uzatma kararı aldık. Yapılan değişiklikle birlikte öğrenci kardeşlerimiz 5 Ağustos’tan 20 Ağustos saat 23:59’a kadar üniversite tercihlerini yapabilecek. Her bir kardeşime hayırlı bir tercih dönemi ve başarılı bir üniversite hayatı diliyorum” dedi.

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