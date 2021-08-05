YKS tercihleri başladı mı? YKS tercihleri kaç gün sürecek son gün
YKS tercihleri ne zaman? YKS sonuçları 28 Temmuz'da açıklandı. Adaylar tercih işlemlerini nereden ne zaman yapabileceklerini araştırmaya başladı. Peki, YKS tercih işlemleri nereden yapılıyor?
Üniversite sınav sonuçları 4 Ağustos'ta açıklanacaktı ancak sonuçlar erken ilan edildi. Yapılan ilk açıklamada tercih işlemlerinin 5-13 Ağustos'ta yapılacağı ifade edildi. Ancak sel ve yangın felaketleri sebebiyle tercih süresi uzatıldı. Peki, YKS tercih işlemleri başladı mı?
YKS tercihleri başladı mı? YKS tercihleri kaç sürecek son gün
Üniversite tercih işlemleri 5 Ağustos'ta başlayıp 20 Ağustos 23.59'da sona erecek. Adaylar tercih işlemlerini ÖSYM AİS web sitesi üzerinden TC kimlik numaraları ve şifreleriyle yapabilecek. Henüz tercih işlemleri başlamadı. Saat 10.00 gibi işlemlerin başlaması bekleniyor. Adaylar 24 tercih yapabilecek.
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