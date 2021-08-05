YKS sınav sonuçlarının açıklanması ve YKS tercihlerinin başlaması ile milyonlarca aday tercihlerini tamamladı. Öğrenciler tarafından ”YKS tercihini tamamlayanlar tercihlerini değiştirebilirler mi? Tamamlanan YKS tercihi değiştirebilir mi?” Sorularına cevap aranmakta. İşte merak edilen haberin devamı…

YKS tercihini tamamlayanlar tercihlerini değiştirebilirler mi?

2021 YKS sınavı 26 Haziran Cumartesi ve 27 Haziran Pazar günlerinde tüm Türkiye'de gerçekleşti. Sınava 4.5 milyondan fazla kişi katıldı. YKS sınav sonuçları ise 28 Temmuz 2021 tarihinde açıklandı. Kaydedilen YKS tercihler yeniden düzenlenip tercih süresi içinde değiştirebilir. Tercih işlemleri, 20 Ağustos 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, YKS tercihlerine ilişkin paylaşımda bulundu. ''Ülkemizde meydana gelen yangın ve sel felaketleri sebebiyle, 5-13 Ağustos olarak belirlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2021 tercih tarihlerini uzatma kararı aldık. Yapılan değişiklikle birlikte öğrenci kardeşlerimiz 5 Ağustos’tan 20 Ağustos saat 23:59’a kadar üniversite tercihlerini yapabilecek. Her bir kardeşime hayırlı bir tercih dönemi ve başarılı bir üniversite hayatı diliyorum.'' ifadelerini kullandı.