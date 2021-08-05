YKS tercihi tamamlayan kişiler ne zamana kadar tercihlerini değiştirebilirler?
YKS tercihi tamamlayan kişiler en son ne zamana kadar tercihlerini değiştirebilirler? YKS tercihleri değiştirilir mi? YKS tercih değişikliği nasıl yapılır? YKS tercihleri bugün başladı. İyi bir üniversite hedefleyen öğrenciler, tercih işlemlerin bugün başladı. Öğrenciler tercih yapıp kaydettikten sonra ne zaman kadar tercih yapabileceklerini araştırıyor. Peki, YKS tercihi tamamlayan kişiler ne zamana kadar tercihlerini değiştirebilirler?
Üniversite tercih işlemleri öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Son dakika pişman olup tercihlerini değiştirmek isteyen öğrenciler” YKS tercihleri değiştirilir mi? YKS tercih değişikliği nasıl yapılır?” Sorularına cevap aramakta. İşte merak edilen haberin devamı…
YKS tercihi tamamlayan kişiler ne zamana kadar tercihlerini değiştirebilirler?
2021 YKS sınavı 26 Haziran Cumartesi ve 27 Haziran Pazar günlerinde tüm Türkiye'de gerçekleşti. Sınava 4.5 milyondan fazla kişi katıldı. YKS sınav sonuçları ise 28 Temmuz 2021 tarihinde açıklandı. Kaydedilen YKS tercihleri, yeniden düzenlenip tercih süresi içinde değiştirebilir. Tercih işlemleri, 20 Ağustos 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir. Tercih bildirim işleminizi tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerinizde değişiklik yapabilirsiniz.