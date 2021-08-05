YKS tercihi tamamlayan kişiler en son ne zamana kadar tercihlerini değiştirebilirler? YKS tercihleri değiştirilir mi? YKS tercih değişikliği nasıl yapılır? YKS tercihleri bugün başladı. İyi bir üniversite hedefleyen öğrenciler, tercih işlemlerin bugün başladı. Öğrenciler tercih yapıp kaydettikten sonra ne zaman kadar tercih yapabileceklerini araştırıyor. Peki, YKS tercihi tamamlayan kişiler ne zamana kadar tercihlerini değiştirebilirler?