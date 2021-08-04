YKS tercih süresi uzatıldı mı? 2021 üniversite tercihleri ne zaman sona erecek? Üniversite tercih süresi son gün

Üniversite hayali olan milyonlarca aday 26-27 Haziran’da ÖSYM tarafından yapılan 2021 YKS sınav sonuçları açıklanmasından sonra milyonlarca aday 2021 YKS tercihleri için heyecanlı bekleyişini sürdürüyordu. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün daha önce yaptığı açıklamada 2021-YKS tercihlerinin 5-13 Ağustos tarihleri arasında alınacağını açıklamıştı. Peki 2021 YKS tercihleri uzadı mı? YKS 2021 tercihleri ne zaman başlayacak? Üniversite tercihleri son gün ne zaman? İşte detaylar.

YKS tercihleri uzatıldı mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ÖSYM YKS tercih tarihlerini uzatma kararı aldıklarını belirterek şunları kaydetti: "Ülkemizde meydana gelen yangın ve sel felaketleri sebebiyle 5-13 Ağustos olarak belirlenen YKS 2021 tercih tarihlerini uzatma kararı aldık. Yapılan değişiklikle birlikte öğrenci kardeşlerimiz 5 Ağustos'tan 20 Ağustos saat 23.59'a kadar üniversite tercihlerini yapabilecek. Her bir kardeşime hayırlı bir tercih dönemi ve başarılı bir üniversite hayatı diliyorum."