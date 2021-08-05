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Eğitim YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? Üniversite yerleştirme sonuçları 2021
Eğitim

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? Üniversite yerleştirme sonuçları 2021

YKS yerleştirme sonuçları 2021 | Üniversite sınav sonuçları 28 Temmuz’da açıklandı. Adaylar tercih işlemlerinin başlamasıyla birlikte yerleştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Peki, YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yeniakit Publisher
2021-08-05 11:26:00 -
YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? Üniversite yerleştirme sonuçları 2021

Üniversite sınavı 26-27 Haziran tarihlerinde yapıldı. Sonuçlar ise 28 Temmuz’da açıklandı. Adaylar için 5 Ağustos’ta tercihler başladı. Tercih süreci ise 20 Ağustos 23.59’da sona erecek. Adaylar tercih işlemlerini ÖSYM AİS web sitesi üzerinden yapabiliyor. Tercihlerini yapmaya başlayanlar ise sonuçların ne zaman ilan edileceğini araştırmaya başladı. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman hangi gün açıklanacak?

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? Üniversite yerleştirme sonuçları 2021

YKS tercih işlemleri 20 Ağustos 23.59'da sona erecek. Sonuçların ise 20 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında açıklanması bekleniyor. Sonuçların açıklanmasının ardından kayıt süreci başlayacak. Adayların 24 tercih yapma hakkı bulunuyor. Adaylar tercih işlemleri öncesinde YÖK Atlas üzerinden 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamalarına göz atabilir.

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YKS tercihleri nereden nasıl yapılıyor? YKS'de kaç tercih yapılıyor?
YKS tercihleri nereden nasıl yapılıyor? YKS'de kaç tercih yapılıyor?

Eğitim

YKS tercihleri nereden nasıl yapılıyor? YKS'de kaç tercih yapılıyor?

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