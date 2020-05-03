Yirmi sekiz STK’dan Ankara Barosu'nun alçaklığına kınama!

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın cuma hutbesinde sarfettiği sözleri bahane ederek İslam’a hakaret eden Ankara Barosu’na tepkiler dinmiyor.

Olayın ardından Birlik Vakfı, İlim Yayma Cemiyeti, Meşale Derneği, Önder ve Yedihilal gibi 28 derneğin biraraya gelerek oluşturduğu çatı kuruluş https://bizturkiyeyiz.org/ adresi üzerinden imza kampanyası başlatıldı. Kampanya metnine saatler içinde çobanından akademisyenine, ev hanımından öğrencisine kadar 30 bine yakın vatandaş imza attı.

İmzalar 30 bini aştı

Yaşananlara toplumun pek çok kesiminden tepkiler yükseldi.

"İnancımıza ve değerlerimize saldıranları kınıyoruz" diyen onbinlerce vatandaş, https://bizturkiyeyiz.org/ üzerinden başlatılan kampanyaya destek verdi. Kısa süre içinde 30 bini aşkın kişinin imzaladığı kampanyada, Ankara Barosu’nun sapkınlığı meşru göstermeye çalıştığına dikkat çekildi.

İnsanın doğasına meydan okudular

İşte o açıklama: “İnancımıza ve Değerlerimize Saldıranları Kınıyoruz. Üzüntümüz; Sodom ve Gomore’nin avukatlığına soyunan bu hukuk mahfilinin basın açıklamasında doğadaki yasalara ve insanın doğasına meydan okuyan sapkınlığı meşru gösterme gayretkeşliğini görmemizden kaynaklanmaktadır. Hayal kırıklığımız ise aynı hukuk mahfilinin eski çağlardan günümüze kadar yeryüzündeki ahlaki sistemlerin ve semavi dinlerin tümünde lanetlenen bir sapkınlığı savunma adına, milli ve manevi değerlerimize hakaret etme hakkını kendisinde görme hususundaki aymazlığından dolayıdır. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın tamamen emri bi’l ma’ruf ve nehyi ani’l münker bağlamındaki haklı ve yerinde ifadelerini ‘halkı kin ve nefrete tahrik’ ediyor gerekçesiyle eleştiren ve kaleme aldığı basın açıklaması ile kutsal değerlerimize karşı beslenen kin ve düşmanlığın belgesini ortaya koyan Ankara Barosu’nu şiddetle kınadığımızı yüce milletimize hürmetle arz ederiz.”