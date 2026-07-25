İngiltere işin içinden çıkamadı: Efsane savaş gemisi Türkiye’ye gönderiliyor
İngiltere savaş gemilerini peş peşe Türkiye'ye göndermeye başladı. İzmir'deki Aliağa tersanesi üçüncü kez bir İngiliz gemisine ev sahipliği yapacak. İşte detaylar...
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İngiltere savaş gemilerini peş peşe Türkiye'ye göndermeye başladı. İzmir'deki Aliağa tersanesi üçüncü kez bir İngiliz gemisine ev sahipliği yapacak. İşte detaylar...
Savunmasanayist'te yer alan habere göre, İngiliz Kraliyet Donanmasının hizmet dışına çıkardığı Type 23 sınıfı HMS Westminster, söküm ve geri dönüşüm işlemleri için İzmir Aliağa’ya getiriliyor.
HMS Westminster (F237), İngiltere’deki Portsmouth Deniz Üssü’nden römorkörle çekilerek İzmir Aliağa’daki gemi geri dönüşüm tesislerine götürülmek üzere ayrıldı. Gemi, Türk Deniz Kuvvetleri envanterine alınmayacak ve askerî amaçlarla kullanılmayacak.
HMS Westminster, HMS Monmouth ve HMS Montrose’un ardından söküm için Türkiye’ye gönderilen üçüncü Type 23 sınıfı fırkateyn olacak. Aliağa’ya ulaştıktan sonra geminin gövdesi sökülecek.
4 Şubat 1992’de denize indirilen HMS Westminster, 13 Mayıs 1994’te İngiliz Kraliyet Donanmasında hizmete girdi ve yaklaşıl 30 yıl boyunca görev yaptı. Başlangıçta denizaltı savunma harbi görevleri için tasarlanan firkateyn, hizmet süresi boyunca NATO devriyeleri ve Körfez görevlerinde kullanıldı.
Yaklaşık 133 metre uzunluğa ve 4 bin 900 ton deplasmana sahip HMS Westminster, 28 knotun üzerinde sürate ve 7 bin 500 deniz mili menzile ulaşabiliyordu. Yaklaşık 185 kişilik mürettebatla görev yapan fırkateyn; Sea Ceptor hava savunma füzeleri, Harpoon gemisavar füzeleri, 114 mm top, Sting Ray hafif torpidoları ve Type 2087 çekili sonar sistemiyle donatılmıştı. Gemide ayrıca Merlin veya Wildcat helikopterleri konuşlandırılabiliyordu.
HMS Westminster, Ekim 2022'de bakım ve modernizasyon için Devonport Tersanesi'ne alınmıştı. Ancak incelemelerde geminin teknik durumunun beklenenden daha kötü olduğu ortaya çıkınca, yüksek maliyet nedeniyle modernizasyon projesi 2023'te iptal edildi. İngiltere, Mayıs 2024'te fırkateyni hizmet dışına çıkarma kararı aldı. Emekliye ayrılan Type 23 sınıfı fırkateynlerin yerini ise İngiliz Kraliyet Donanması için Glasgow'da inşa edilen yeni Type 26 sınıfı savaş gemileri alacak.
Türkiye'ye söküm amacıyla gönderilen ilk Type 23 sınıfı fırkateyn, HMS Monmouth oldu. Silah sistemleri ve sensörleri daha önce sökülen gemi, 30 Haziran 2021'de aktif görevden çıkarılmıştı. Yeniden hizmete alınabilmesi için kapsamlı ve yüksek maliyetli bir modernizasyona ihtiyaç duyduğu belirtilen HMS Monmouth, 3 Nisan 2025'te İngiltere'nin Portsmouth Limanı'ndan İzmir Aliağa'daki söküm tesislerine doğru son yolculuğuna başlamıştı.
Türkiye'ye söküm amacıyla gönderilen ikinci Type 23 sınıfı fırkateyn ise HMS Montrose oldu. Yaklaşık 30 yıl boyunca İngiliz Kraliyet Donanması'nda görev yapan gemi, 17 Nisan 2023'te hizmet dışına çıkarıldı. HMS Montrose, 15 Temmuz 2026'da Portsmouth Limanı'ndan ayrılarak söküm işlemleri için Türkiye'ye doğru yola çıktı.
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