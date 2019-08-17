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Yine tatile çıkan İmamoğlu sosyal medyada gündem oldu! "İmamoğlu nerede"

İstanbul'da yaşanan şiddetli yağış sonrası AKOM'dan paylaşılan raporda, Fatih'te metrekarede ortalama 114 kg yağış kaydedildi. İstanbul'u sel aldı bir kişi öldü. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama gelmeyince Twitter'da #imamoğlunerede etiketi gündem oldu.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 18:06
Yine tatile çıkan İmamoğlu sosyal medyada gündem oldu! "İmamoğlu nerede"

Twitter hesabından gazeteci Ersoy Dede'nin attığı bir twitle #imamoğlunerede etiketi açıldı. Kısa sürede twitter kullanıcıları etiketle paylaşım yapmaya başladılar. Ekrem İmamoğlu'nun Bodrum'a tatilde olduğu ortaya çıktı.

İstanbul'da yaşanan üzücü hava muhalefetinin ardından İstanbullular neden tedbir alınmadığını sorguladılar.

 

İşte o tepkilerden bazıları:

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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 18:06
  1. İstanbul
  2. Ekrem İmamoğlu
  3. Ersoy Dede
  4. AKOM

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