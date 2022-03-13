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Aktüel Yine bir İETT vakası... Yolda kalan yolcular bakın ne yaptı
Aktüel

Yine bir İETT vakası... Yolda kalan yolcular bakın ne yaptı

Ümraniye'de etkili olan kar yağışı sonrası yolda kalan İETT aracı içerisinde bulunan yolcular otobüs içerisinde zıplayarak aracı hareket ettirmeye çalıştı.

Yeniakit Publisher
2022-03-13 14:36:00 - 2022-03-13 14:36:48

İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan kar fırtınası sonrası cadde ve sokaklar beyaza büründü. Görüş mesafesi 200 metreye kadar düştü.

Vatandaşlar, araçlarını bırakarak toplu taşımaya yöneldi. Ümraniye'de yoğun kar yağışı ile birlikte seyir halinde olan ve içerisinde yolcu bulunan bir İETT aracı da yolda kaldı.

Aracın içerisinde zıplayarak hareket etmesini sağlamak isteyen yolcuların o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

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