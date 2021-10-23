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Gündem Yine arıza! İmamoğlu yönetimindeki İstanbul'da İETT otobüsü vatandaşlar tarafından itildi
Gündem

Yine arıza! İmamoğlu yönetimindeki İstanbul'da İETT otobüsü vatandaşlar tarafından itildi

İstanbul-Fatih'te arıza yapan İETT otobüsü, vatandaşlar tarafından itildi. Yaklaşık 300 metre bu şekilde giden otobüs, bir süre sonra caddede durduruldu.

Yeniakit Publisher
2021-10-23 23:27:00 - 2021-10-24 00:01:12
Yine arıza! İmamoğlu yönetimindeki İstanbul'da İETT otobüsü vatandaşlar tarafından itildi

İstanbul-Fatih'te arıza yapan İETT otobüsü, vatandaşlar tarafından yaklaşık 300 metre itildi.

Balat Mahallesi Manyasizade Caddesi'nde seyreden Kocamustafapaşa-Balat hattında çalışan İETT otobüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle arıza yaptı.

Arızalanan otobüsün durmasının ardından çevredeki vatandaşlar aracı arkadan itti. Yaklaşık 300 metre bu şekilde giden otobüs, bir süre sonra caddede durduruldu.

Otobüs, akşam saatlerinde çekici yardımıyla caddeden kaldırıldı.

Arızalanan otobüsün vatandaşlarca itilmesine ilişkin görüntüler cep telefonuyla kaydedildi.

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