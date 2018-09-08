Yılmaz Vural'dan flaş açıklama! 'Yabancı sayısı serbest olmalı'

Milli takımın başında yabancı bir teknik direktörün olmasının, Türk antrenörleri için hakaret olduğunu söyleyen Yılmaz Vural, "Milli takımımızın şu anda ana sorunu antrenör değişikliği değil. Milli takımda yabancı hocanın olması, Türk antrenörleri için bir hakaret. Ülkemizde 20 bin civarında antrenör var. Bunların 458 tanesi pro-lisans sahibi. Sorun burada kimde? Bu hocalarımızı kimler eğitiyor? Burada eğitimcileri mi suçlayalım? Ülke takımlarımızın ve Milli takımımızın en önemli başarılarında görevde Türk antrenörleri vardı. Lucescu ulusal alanda bir hoca ama Milli takımda olmadı. Lucescu'ya da tüm sorunu yükleyemeyiz" dedi.