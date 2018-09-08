Yılmaz Vural'dan flaş açıklama! 'Yabancı sayısı serbest olmalı'
Tecrübeli teknik adam Yılmaz Vural yabancı futbolcu sayısının serbest olması gerektiğini dile getirdi.08 Eylül 2018 Cumartesi 02:56
Milli takımın başında yabancı bir teknik direktörün olmasının, Türk antrenörleri için hakaret olduğunu söyleyen Yılmaz Vural, "Milli takımımızın şu anda ana sorunu antrenör değişikliği değil. Milli takımda yabancı hocanın olması, Türk antrenörleri için bir hakaret. Ülkemizde 20 bin civarında antrenör var. Bunların 458 tanesi pro-lisans sahibi. Sorun burada kimde? Bu hocalarımızı kimler eğitiyor? Burada eğitimcileri mi suçlayalım? Ülke takımlarımızın ve Milli takımımızın en önemli başarılarında görevde Türk antrenörleri vardı. Lucescu ulusal alanda bir hoca ama Milli takımda olmadı. Lucescu'ya da tüm sorunu yükleyemeyiz" dedi.
Yabancı kuralı hakkında da konuşan Vural, "Yabancı sayısı serbest olmalı. Sayılara takılmayalım. Bu ülkenin en önemli sorunu oyuncu yetişmemesi. Ana problemimiz bu. Yabancı sınırına takılmamak gerek artık zihniyet değişmeli. Yayıncı kuruluşun amacı para kazanmak, yayıncı kuruluşu ilgilendiren olayın ticari boyutudur. Ülke futbolunun rengi değişti, Afrika Ligi'ne döndük. Tesisleşme noktasında problemlerimiz var" ifadelerini kullandı.
Türkiye - Rusya maçı hakkında ise deneyimli teknik adam, "Hücum ve savunma anlayışımızda zaaflarımız vardı. Burası Milli takım bunlar olmamalı. İnsanlar gençleştirme diyor...Emre Belözoğlu, neden Milli takımda oynamasın? Emre, neden bu Milli takımda yok? Tamamen orta oyunu... Konuşuluyor ama sonuç yok! Yazık... Milli maçımız bile 10 dakika sonra yayınlandı. Bu utanç verici bir şey, dizilere bile milyon dolarlar veriliyor" açıklamasında bulundu.
Kaynak:Ajansspor
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