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Yılmaz Vural'dan çarpıcı açıklama: Fatih Terim'i Türk futboluna ben kazandırdım

Teknik Direktör Yılmaz Vural, Sepp Piontek döneminde Milli takımda yardımcı antrenörlük teklifi aldığını, teklifi kabul etmediğini belirtkirken kendisinin yerine de Fatih Terim'in göreve başladığını dile getirdi.

17 Ekim 2018 Çarşamba 03:39
Yılmaz Vural'dan çarpıcı açıklama: Fatih Terim'i Türk futboluna ben kazandırdım

Eski TFF Başkanı Şenes Erzik'in kendisini arayarak Sepp Piontek’in yardımcısı olmak için teklif yaptığını anlatan Vural, kabul etmediği göreve Fatih Terim’in getirildiğini söyledi. Radyospor'a konuşan Tecrübeli hoca, Türk futboluna Fatih Terim gibi bir ‘İmparator’ kazandırdığını dile getirdi.

Yılmaz Vural yaşananları şu şekilde anlattı:

"1989 yılında Şenes Erzik beni aradı. O dönem Bursaspor'da görev alıyorum. 36 yaşındayım… Bana 'Milli Takım'da çalışır mısın?' dedi. Çok heyecanlandım. Milli Takım teklif edilmiş... Bir gün sonra Ulus'ta eski federasyon binasında buluştuk. Teklif yaptılar. Ben de, ‘Milli takımda seve seve çalışırım" cevabını verdim. Bir gün sonra yeniden federasyon binasına gittim. Sepp Piontek’i açıkladıklarını, beni de yardımcısı olarak düşündüklerini söylediler. Fatih Terim’i de Ümit Milli Takım’a almayı düşünüyorlardı. Kabul etmedim. Nedenini sorduklarında da ‘Ben yabancıya karşıyım. Bir sürü söylemlerim var bu konuda… Şimdi bir yabancının altında çalışmam doğru olmaz. Kendi prensiplerime aykırı olur’ dedim. Bana pişman mısın diye soruyorlar. Neden pişman olayım? Bak Fatih Terim’in önünü açmışız farkında olmadan. Ülkeye bir ‘İmparator’ kazandırdım"

"Milli takım hayalim var"

A Milli Futbol Takımı hakkında konuşan Yılmaz Vural, " A Milli Futbol Takımı'ın başında şu anda bir teknik direktör var. Biz ne diyebiliriz? Halkın teveccühü bizden yana, bizim bu konuda bir şey konuşmamız etik olmaz. Fakat insanların bir isteği var. Bu gerçek... Keşke böyle bir istek oluşmasa da Milli takım başarılı olsa... Her Türk antrenör gibi benim de Milli takım hayalim var. Bir değişiklik de olacak gibi... Benim savunduğum düşünce; Milli takım yabancıyla olmaz! Bize ait insanların orada olması lazım Bazı insanlar, 'Ne yaptın? diyor... Türkiye'de en çok maç yöneten 1. antrenörüm, sezon bazında ise en çok görev almış antrenörüm. Bunu yapmak kolay mı?" ifadelerini kullandı.

(Ajansspor)

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 03:39
  1. Bursa
  2. Yılmaz Vural
  3. Fatih Terim
  4. Teknik Direktör
  5. A Milli Futbol takımı

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