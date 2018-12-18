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Yılmaz Vural: Ligde büyüklerin durumu ortada

Ziraat Türkiye Kupası’nda Başakşehir’e mağlup olarak elenen Adana Demirspor’da Teknik Direktör Yılmaz Vural, Başakşehir’e ligde başarı dileklerini iletti. Vural, “Abdullah Avcı çok sevdiğim ve aile dostum olan biri. Ligde büyüklerin durumu ortada. Başakşehir’e ligdeki yolunda başarılar diliyorum” diye konuştu.

18 Aralık 2018 Salı 22:10
Yılmaz Vural: Ligde büyüklerin durumu ortada

Ziraat Türkiye Kupası’nda 5. Tur’da Medipol Başakşehir’e 2-0 yenilerek kupaya veda eden Yılmaz Vural maç sonu basın toplantısında konuştu.

Takımını gösterdiği performanstan dolayı tebrik eden Vural, “Geçen haftaki lig maçındaki kadromuzdan 6 oyuncuya bugün şans verdik. Şans bulmayan oyuncuları da gözlemleme maçı oldu bizim için. Karşımızda Türkiye’nin en iyi top oynayan en iyi oyuncuları ve en iyi hocası bulunan bir takım vardı. Kafa kafaya oynamak güzeldi. İlk yarı sadece bir pozisyon verdik. Böyle önemli bir maçta pozisyon vermeden oynamak bizim için iyi. Ama biz de pozisyon bulmakta zorlandık. Girdiğimiz pozisyonları da değerlendiremedik. Bu yağmurda buraya kadar gelen taraftarımız da çok teşekkür ediyorum” dedi.

Başakşehir’e ligde başarı dileklerini ileten Vural, “Abdullah Avcı çok sevdiğim ve aile dostum olan biri. Ligde büyüklerin durumu ortada. Başakşehir’e ligdeki yolunda başarılar diliyorum” yorumunu yaptı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 22:10
  1. yılmaz vural

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