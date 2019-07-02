Yılmaz: “Sorunları birlikte aşacağız, mutlulukları birlikte yaşayacağız”

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, "Her zaman halkımızın yanındayız. Sorunları, sıkıntıları, üzüntüleri birlikte aşacağız, mutlulukları birlikte yaşayacağız" dedi.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, kamu kuruluş ve ilçe ziyaretleri gerçekleştirdi. Devlet Su İşleri 7. Bölge Müdürü Nazmi Koçak’ı AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Sedat Zengin ile birlikte ziyaret eden AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Terme’de yaşanan sel felaketi öncesi ve sonrasında bölgede yürütülen çalışmalar hakkında Koçak’tan bilgi aldı. Sağanak ardından oluşan selin meydana geldiği günden buyana sürekli ilgili kurum ve kuruluşlarla irtibat halinde olduklarını belirten Yılmaz, tüm çalışmaları yakından takip ettiklerini söyledi.

Yapılan istişarelerin ardından Yılmaz, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan’ı, ardından Terme İlçe Teşkilatı ve belediye başkanlığını ziyaret etti. Belediye Başkanı Ali Kılıç, İlçe Başkanı İbrahim Ar ile birlikte sel bölgesinde incelemelerde bulundu. Vatandaşlarla da buluşan Yılmaz, daha sonra AK Parti Salıpazarı İlçe Başkanlığında Belediye Başkanı Halil Akgül, İlçe Başkanı İsmail Yaman ve teşkilat üyeleriyle bir araya geldi.

Programında açıklamalar yapan Yılmaz, Terme’de ve diğer bölgelerde yaşanan sel felaketleri sonrasında devletin tüm yetkililerinin seferberlik sergilediğini, büyük bir irtibat ve koordinasyon içerisinde yaraların sarılmaya çalışıldığını kaydetti.

"Tüm sorunları birlikte aşacağız"

"Her zaman halkımızın yanındayız. Sorunları, sıkıntıları, üzüntüleri birlikte aşacağız, mutlulukları birlikte yaşayacağız" diyen Milletvekili Yılmaz, "Biz halkımızın içinden doğan, onlarla birlikte hayatı paylaşan, üzüntüsü, mutluluğu bir olan siyasi oluşumuz. 19 yıl bu kentte Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan, bu kentin bir insanı olarak artık bir aile olduk. Özellikle Terme’de yoğun etkisini gösteren ve birçok ilçemizde etkili olan doğal afetler sonrasında el ele vererek yaralar sarılmaya çalışıldı. Çok şükür ki, maddi hasarlar oluştu. İlk günden buyana sürekli çalışmaları yakından takip ettik, koordineyi, irtibatı hiç koparmadık. Şimdi ilçelerimizde yeniden sahada halkımızla bir olarak, çalışmaları yerinde gördük. Rabb’im bir daha böyle afetlerle bizi karşı karşıya getirmesin. Yaraların sarılması için şuan ne gerekiyorsa yapılıyor" diye konuştu.

"En büyük sınavımız belli"

Teşkilatlarla buluşmalarında da kenetlenme vurgusunu yenileyen Yılmaz, "Ülkemiz önemli bir süreçten geçmektedir. Teşkilatlar olarak güç birlikteliğimizi, kucaklaşmayı, el ele vermeyi hiç bir zaman bırakmamız gerekli. Sorunların aşılması, daha güzel günlerin gelmesi için hepimizin çok çalışması gerekmektedir. En büyük sınavımız halkımıza verdiğimiz hizmetlerin en iyisini sunmak, rıza kazanmak, gönüllerde yer almaktır. Bu bilinçle hareket etmemiz gerekli" şeklinde konuştu.