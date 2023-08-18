Yılmaz Özdil'den bomba çıkış: CHP'nin kiralık gazetecileri!
Sözcü gazetesi eski yazarı Yılmaz Özdil, yerel seçimde yeniden aday olmak isteyen bazı CHP’li belediye başkanlarının 'kiralık gazetecilere' para ödemeye başladığını açıkladı.
Genel seçimlerde büyük bir hezimete uğrayan CHP, iç çatışmaları bırakıp yerel seçim hazırlıklarına bir türlü başlayamadı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'gemiyi limana sağlam götüreceğim' diyerek istifa etmeyeceğini duyursa da birkaç ay kalan seçimlere yönelik hiçbir adım atmadı.
Yeniden belediye başkan adayı olmak isteyen CHP'liler ise harekete geçmeye başladı.
Kiralık gazetecilere para ödenmeye başlandı
CHP'nin fonladığı Sözcü gazetesinden istifa eden gazeteci Yılmaz Özdil, yerel seçimde yeniden aday olmak isteyen bazı CHP’li belediye başkanlarının 'kiralık gazetecilere' para ödemeye başladığını açıkladı.
Özdil, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Sıra aday adaylarının gazeteci kiralamasına geldi" dedi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO