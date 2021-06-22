Yılmaz Özdil belgeseli :) ... Hadi değiştirelim konuyu

Sözcü Gazetesi Yazarı Yılmaz Özdil ve Uğur Dündar, "Sezgin Baran Korkmaz" meselesi nedeniyle birbirlerine girdi.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Özdil, "kara para aklama" ve "dolandırıcılık" suçlarından aranan ve Avusturya'da gözaltına alınan Sezgin Baran Korkmaz'ın bir dönem Uğur Dündar'ın da çalıştığı Artı 1 kanalını kurdurduğunu ettiğini iddia etti.

Özdil'in bu iddiası Uğur Dündar'ı kelimenin tam manasıyla çıldırttı. Yılmaz Özdil'e ateş püsküren Dündar, "Yazıklar olsun sana. Yerin dibine gir, karşıma çıkarsan çok fena yaparım. Sen nasıl olur da benim namusuma şerefime ima yollu laf söylersin, ayıp değil mi utan be utan" dedi.

"Yılmaz Özdil benim cenazeme gelmeyeceksin. Sana hakkımı helal etmiyorum" diyen Uğur Dündar, "Ulan sen beni en yakından tanıyan adamsın be, nasıl gitti elin o tweete, nasıl yazabildin onları, yazıklar olsun sana" ifadelerini kullandı.

"İyi ki varsın Yılmaz Özdil"den nerelere...

Öte yandan iki eski dost olan ve aralarından su sızmayan Yılmaz Özdil ve Uğur Dündar geçtiğimiz yıllarda Halk TV'de katıldıkları bir programda birbirlerine methiyeler düzmüştü.

Uğur Dündar'a "Bütün Türkiye'nin huzurunda bir gazeteci ve bir yurttaş olarak size çok teşekkür ederim" diyen Yılmaz Özdil'in bu sözleri Dündar'ı duygulandırmış ve gözleri dolmuştu.

Canlı yayında duygusal anlar yaşayan Dündar, "Şu anda tüylerim diken diken oldu, iyi ki Yılmaz Özdil var" demişti. İki eski dostun birbirine girmesi "nereden nereye" dedirtti.