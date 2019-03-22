Yıllık gelir vergisi beyanname verme süresi 25 Mart’ta sona eriyor

Diyarbakır Vergi Dairesi Başkanı Seyfettin Baysal, yıllık gelir vergisi beyanname verme süresinin 25 Mart’ta sona ereceğini söyledi.

Yıllık gelir vergisi beyanname verme süresi ile ilgili bilgi veren Baysal, ticari, zirai ve mesleki faaliyetinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükelleflerinin 2018 yılına ait yıllık gelir vergisi beyannamesi verme süresi 25 Mart 2019 tarihinde sona ereceğini söyledi. Baysal, “Vatandaşlarımızın cezalı duruma düşmemesi için beyannamelerini son güne bırakmadan https://hazirbeyan.gib.gov.tr adresinden Vergi Dairesi’ne gelmeden elektronik ortamda verebilirler. Özellikle 2018 yılı içerisinde tahsil etmiş olduğu toplam mesken kira geliri 4 bin 400 lira üzeri olan vatandaşlarımız beyanname vermek zorundadırlar.2018 yılı için 4 bin 400 lira istisna uygulanacaktır. Bu istisnadan sadece mesken kira geliri elde eden ve kendiliğinden beyan veren mükellefler yararlanabilecektir. Aksi takdirde istisnadan yararlanamadığı gibi cezalı duruma da düşeceklerdir. Özellikle bu durumda olanların süresinde beyanname vermeleri önem arz etmektedir. 2018 yılı kazançlarına ilişkin olarak verilecek yıllık gelir vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanan gelir vergisinin mart ve temmuz aylarında iki eşit taksit olmak üzere birinci taksitin damga vergisi ile birlikte 1 Nisan 2019 tarihine kadar, ikinci taksitin 31 Temmuz 2019 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir” dedi.