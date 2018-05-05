Yılın transfer bombası! Antoine Griezmann'ı resmen açıkladı...

Atletico Madrid'de forma giyen Antoine Griezmann'ın Katalan kulübüne transferi artık bitmiş gibi görünüyor.



Takımın yıldız oyuncularından Luis Suarez, Radio Rincon'a verdiği demeçte Griezmann'ın resmen takıma katılacağını söyledi.



Uruguaylı golcü, "Ousmane Dembele, Philippe Coutinho ve Antoine Griezmann'ın Barça'ya gelmesinden ötürü gururluyum." diyerek transferin müjdesini verdi.



Suarez, bununla de yetinmeyerek rekabetin kendisini korkutmadığını söyleyerek "O, bize birinin yerini almaya değil, büyük başarılar kazanmaya geliyor." dedi.

Kaynak:Fanatik