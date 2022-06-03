Yılın ilk 3 ayında satış hacmini yüzde 84 artırdı

Online satış platformu Hepsiburada, 2022 yılına yüksek büyümeyle başladı. Platform, ilk çeyrekte satış hacmini 84.4 arttırarak 8.3 milyar TL’ye taşıdı. Aldığı sipariş adedini de yüzde 63.2 arttırarak 15 milyona ulaştırdı.

Ürün sayısı yükseldi

Hepsiburada, ilk 3 ayda bünyesinde barındırdığı ürün adedini yüzde 110 arttırarak 110.7 milyona yükseltti. Hepsipay, HepsiJet ve Hepsiglobal gibi stratejik yatırımlarla dikkat çeken Hepsiburada, ilk çeyrekte aktif müşteri sayısını da yüzde 27.5 arttırdı. Aktif müşteri sayısı 12 milyon olarak kaydedildi. Platformda yer alan aktif satıcı sayısı ise yüzde 55 artışla 82 bin 934’e vardı.

Hepsiburada CEO’su Murat Emirdağ, 2022 yılı birinci çeyrek finansal sonuçlarıyla ilgili şu açıklamaları yaptı: “Türkiye’nin yerli sermayeli en büyük e-ticaret şirketi konumundayız.

Sorumluluğu büyük

Teknolojimiz, ticaret ekosistemimiz, yönetimimiz ve kültürümüzle Türkiye‘yi global arenada temsil eden bir marka olmanın gururunu, sorumluluğunu taşıyoruz. Beklentilerin üzerinde bir başarıyla tamamladığımız 2021 yılının ardından 2022’nin ilk çeyreğine de güçlü sonuçlarla başladık. 2022’nin ilk 3 ayında aktif satıcı sayımızda yüzde 55, ürün sayımızda ise yüzde 110 artışa ve toplam 15 milyon siparişe ulaşarak toplam satış hacmimizi yüzde 84.4 oranında büyütme başarısını yakaladık. Zorlu global makro-ekonomik koşullar, artan rekabet ve yüksek seyreden enflasyon trendine rağmen yakaladığımız bu başarının arkasında, KOBİ’leri destekleyerek perakende sektörüyle el ele büyümeyi hedefleyen, müşterimizi her daim merkeze alan bakış açımız yatıyor. Aldığımız sonuçları uzun vadeli stratejimiz ve rasyonel yatırımlarımızın karşılığı olarak görüyoruz.”

Müşteri memnuniyeti kritik

Emirdağ, müşteri memnuniyetinin e-ticarette sürdürülebilir ve uzun vadeli başarı için kritik önemde olduğunun altını çizerek, şu ifadeleri kullandı: “Bu nedenle de FutureBright tarafından yürütülen bağımsız araştırma sonuçlarına göre ilk çeyrekte Türkiye’nin en çok tavsiye edilen e-ticaret markası olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Hepsiburada Ailesi olarak ülkemizde yerli e-ticaret ekosisteminin gelişmesine liderlik etme ve müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştırma gayemiz var. Bu gaye doğrultusunda Türkiye’nin teknolojiyle ve e-ticaretle üretilen katma değerinin yine Türkiye’de yatırıma dönüşüp küresel başarı hikâyesi olması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”