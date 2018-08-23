Yılın bombası! İşte Burak Yılmaz'ın yeni takımı

Beşiktaş'a transfer olacağı aylardır gündemden düşmeyen Burak Yılmaz, bir diğer eski takımı olan Galatasaray'a dönüyor. Trabzonspor'un Ankaragücü maçının kadrosuna almadığı Burak Yılmaz'ın transferinin önümüzdeki günlerde resmen açıklanması bekleniyor.

Galatasaray, geçtiğimiz sezon attığı 29 golle şampiyonlukta büyük pay sahibi olan ve sezonu gol kralı olarak tamamlayan Bafetimbi Gomis'i Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'e gönderdi. Galatasaray, Gomis'in boşluğunu Trabzonspor'un milli futbolcusu ve eski oyuncusu Burak Yılmaz'la dolduruyor.

BEŞİKTAŞ BAŞKANI FİKRET ORMAN, BURAK YILMAZ TRANSFERİNİ YALANLADI

Trabzonspor'un Ankaragücü maçı kadrosuna almadığı Burak Yılmaz'ın adı geçtiğimiz sezondan itibaren sürekli olarak bir diğer eski takımı Beşiktaş'la anılıyordu. Ancak Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Burak Yılmaz transferini net bir dille yalanladı.

Fikret Orman, TRTSpor'da yaptığı açıklamada "Burak Yılmaz için ne bir görüşmemiz oldu, ne de talep oldu. Burak Yılmaz Beşiktaşlı, ben de hep o yüzden onunla ilgili konuştum. Ben duruşu olan Beşiktaşlıların arkasında durmak durumundayım. Biz durumdan fırsat çıkaracak bir zihniyet değiliz, asla olmaz da. Biz itibarımız için yaşıyoruz. Trabzon Burak'ı göndermek istiyormuş, o bilmem neymiş falan, bu süreçlerin içinde değiliz. Geçen hafta Ahmet Ağaoğlu ile konuştuk ve hiç Burak falan konuşmadık" ifadelerini kullandı.

BURAK YILMAZ'IN GALATASARAY KARİYERİ

141 RESMİ MAÇTA 82 GOL ATTI

Burak Yılmaz, Galatasaray formasıyla 4 farklı kulvarda çıktığı 141 resmi maçta rakip ağları toplam 82 kez havalandırdı. Golcü futbolcu, sarı-kırmızılı takımda 105 Spor Toto Süper Lig, 25 UEFA Şampiyonlar Ligi, 9 Ziraat Türkiye Kupası ve 2 de TFF Süper Kupa maçında görev aldı. Burak, Süper Lig'de 65 gol kaydederken, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 10 kez gol sevinci yaşadı. Yıldız futbolcu, Türkiye Kupası'nda 7 gol atarken, TFF Süper Kupa'da ise rakip fileleri havalandıramadı.

GALATASARAY'DA 7 KUPA KALDIRDI

Burak Yılmaz, 3,5 sezonluk Galatasaray macerasında 7 kupa kaldırdı.Sarı-kırmızılı takım, Burak transferinden 24 gün sonra Erzurum'daki TFF Süper Kupa maçında Fenerbahçe ile karşılaştı. Golcü oyuncu o maçta kadroya alınmazken, sarı-kırmızılı ekip sahadan galip ayrıldı ve TFF Süper Kupa'yı müzesine götürdü. Burak, Galatasaray'daki ikinci kupasını 2012-2013 sezonu şampiyonluğuyla kaldırdı. 2013-2014 sezonuna Fenerbahçe karşısında kazanılan TFF Süper Kupa ile başlayan Galatasaray, lig şampiyonluğunu sarı-lacivertlilere kaptırırken, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Eskişehirspor'u mağlup ederek sezonu kupayla kapattı.

2014-2015 sezonuna Fenerbahçe karşısında kaybedilen TFF Süper Kupa müsabakasıyla başlayan Burak Yılmazlı Galatasaray, Süper Lig şampiyonluğuna ulaşarak 4. yıldızı taktı. Ayrıca Ziraat Türkiye Kupası'nı da müzesine götüren sarı-kırmızılılar, sezonu çifte kupayla tamamladı. Bu sezon başında TFF Süper Kupa mücadelesinde Bursaspor'u yenen Galatasaray, bir yılda 3 kupa alarak önemli bir başarı elde etti.

2012-2013'TE EN PARLAK SEZONUNU YAŞADI

Burak, Galatasaray'da en parlak dönemini 2012-2013 sezonunda geçirdi.Trabzonspor'da 33 kez fileleri havalandırarak gol kralı olduğu sezonun ardından Galatasaray'a transfer edilen Burak, sarı-kırmızılı ekipteki ilk sezonunda 24 kez gol sevinci yaşadı ve unvanı bırakmadı.

Süper Lig'de rakiplerini geride bırakan deneyimli futbolcu, önemli sıçramayı Avrupa arenasında yaptı. Şampiyonlar Ligi grup aşamasını 6 golle tamamlayanBurak Yılmaz, gruplarda en fazla gol atan Türk futbolcu oldu ve UEFA tarafından Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının en iyi oyuncusu seçildi. Burak, son 16 turunda Almanya'nın Schalke 04 takımıyla oynanan iki maçta da birer gol attı ve gol sayısını 8'e çıkardı.

Golcü futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde 6 maç üst üste gol atarak bu alanda da Fransız oyucu Marouane Chamakh'ın rekoruna ortak oldu. Burak Yılmazlı Galatasaray, Schalke 04'ü kupa dışına iterek çıktığı çeyrek finalde Real Madrid'e elendi.

Kaynak: MYNET.COM