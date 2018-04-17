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Yıldız oyuncunun "Fenerbahçe" isteği

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında Fenerbahçe ile Kadıköy'de karşılaşacak olan Beşiktaş'ta hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.

17 Nisan 2018 Salı 19:27
Yıldız oyuncunun "Fenerbahçe" isteği


Siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş, Vodafone Park'ta 2-2 biten ilk maçın rövanşına büyük önem veriyor. Oyuncularına bu zorlu maça çok iyi konsantre olmaları gerektiğini söyleyen tecrübeli çalıştırıcı sahaya da as kadrosunu sürmeyi düşünüyor. 
 
FIRSAT MAÇI
 
Ancak son 2 maçta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen ve yerini şu an için Adriano'ya kaptırmış görünen Gökhan Gönül'ün hocasıyla özel bir görüşme yaptığı öğrenildi. Hazır durumda olduğunu anlatan milli futbolcunun, Şenol Güneş'e eski takımı F.Bahçe karşısında oynamak istediğini söylediği ifade edildi. Deneyimli çalıştırıcının da hem 33 yaşındaki oyuncunun bu isteğinden yararlanmak hem de Adriano'yu dinlendirmek amacıyla Gökhan Gönül'e formayı vermeye sıcak baktığı belirtildi.
 
Gökhan, 1-0 kazanılan Aytemiz Alanyaspor maçı sonrası dizindeki ağrılar nedeniyle Göztepeve Teleset Mobilya Akhisar maçlarında forma giyememişti. Onun yokluğunda Caner sol bekte, Adriano da sağ bekte çok iyi performanslar sergiledi. Ancak deneyimli oyuncunun şimdi yeniden kendisini kanıtlamak niyetinde olduğu ve F.Bahçe derbisini de fırsat olarak gördüğü kaydedildi. (Vatan)
 

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 19:27
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