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Yıldız oyuncunun en acı günü...

Teleset Mobilya Akhisarspor'da oynayan yıldız oyuncu Olcan Adın'ın vefat eden annesi Aysel Adın, bugün Balıkesir'de toprağa verildi.

17 Nisan 2018 Salı 15:37
Yıldız oyuncunun en acı günü...

Aysel Adın için tarihi Zağnos Paşa Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninde Olcan Adın ve yakınları taziyeleri kabul etti.

Öğleyin kılınan cenaze namazının ardından Adın'ın cenazesi, Başçeşme Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, Teleset Mobilya Akhisarsporlu futbolcular ve kulüp yönetimi, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, eski Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Ticaret Borsası Başkanı Faruk Kula, AK Parti İl Başkanı Hasan Demiraslan, CHP İl Başkanı Serkan Sarı, MHP İl Başkanı Suat Par, Balıkesirspor Baltok yönetim kadrosu ve teknik heyeti ile spor camiasından birçok kişi katıldı.

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 15:37
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