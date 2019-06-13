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Yıldız Kızlar Voleybol derbisini Fenerbahçe kazandı

0 yenen Fenerbahçe, finalde Eczacıbaşı’nın rakibi oldu.

13 Haziran 2019 Perşembe 10:25
Yıldız Kızlar Voleybol derbisini Fenerbahçe kazandı

0 yenen Fenerbahçe, finalde Eczacıbaşı’nın rakibi oldu.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Voleybol Federasyonu iş birliğiyle organize edilen Voleybol Festivali Altyapılar Türkiye Şampiyonası, Yıldız Kızlar kategorisinde final eşleşmeleri belli oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Fuar Merkezi’nde oynanan ve büyük bir çekişmeye sahne olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Fenerbahçe, 3-0 skorla galip ayrılarak önemli bir başarıya imza attı. Bu sonuçla Fenerbahçe Yıldız Kızlar Voleybol Türkiye Şampiyonası’nda finale kalan taraf oldu. Galatasaray ise şampiyonada üçüncülük dördüncülük maçında Gelişim Koleji’nin rakibi oldu.


Günün diğer maçında; rakibi Gelişim Koleji’ni 3-1 mağlup eden Eczacıbaşı da şampiyonada finale adını yazdırdı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 08-13 Haziran 2019 tarihleri arasında Uluslararası Fuar Merkezi’nde düzenlenen 2018 – 2019 Voleybol Sezonu Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası, bugün oynanacak üçüncülük dördüncülük maçı saat 11.00’de Gelişim Koleji – Galatasaray ve saat 13.00’de de Eczacıbaşı – Fenerbahçe final karşılaşmasıyla tamamlanacak. Karşılaşmaların ardından dereceye giren takımların kupa ve madalyaları takdim edilecek.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 10:25
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