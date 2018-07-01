Yıldız futbolcudan transfer açıklaması: Galatasaray'da oynamaya hazırım

Abou Diallo’nun gelmesinden sonra takımı Dortmund’un Mehdi Benatia’yı istemesi Ömer Toprak’ı hayal kırıklığına uğrattı… Milli oyuncu kendisini arayarak, ''seninle Şampiyonlar Ligi’nde büyük işler yapabiliriz'' diyen Fatih Terim’e, ''benim için sorun yok. Kulübümü ikna edin'' cevabı verdi.

Abdürrahim Albayrak ise Ömer’in menajeri Serkan Okta’dan, ''şu için bize kulüp bulmamız söylenmedi. Ama Ömer’in kulübede oturmak istemediğini biliyorum. Kiralama opsiyonu açık olursa önceliği Galatasaray’a vereceğiz'' sözünü aldığı bildirildi.

Kaynak: Fotospor