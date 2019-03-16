Yıldız futbolcudan flaş itiraf! "Beni zorla Türkiye'ye yollamak istediler"

Sezon başında Roma'dan Inter'e transfer olan Belçikalı orta saha oyuncusu Radja Nainggolan, Türkiye hakkında transfer itiraflarında bulundu.

Belçika basınına konuşan Nainggolan, sezon başında Roma'nın eski sportif direktörü Monchi ile sorunlar yaşadığını belirtirken Monchi'nin kendisinden habersiz Türk kulüpleriyle görüştüğünü söyledi.

''Benden habersiz beni Türkiye'ye göndermek istedi''

30 yaşındaki futbolcu, ''Roma'da Monchi beni göndermeye uğraştı. Hiç profesyonel bir şekilde davranmadı. Benim de hatalarım vardı ama adam adama konuşup kulübün beni istemediğini söylesen tamam. Onun yerine benden habersiz beni Türkiye'ye transfer etmek istedi. Benim hiçbir şeyden haberim yoktu. Bu durum beni çok sinirlendirdi. Eğer Roma'da kalsaydım sanırım her gün Dünya Savaşı çıkartırdım.'' diye konuştu.

''Kolay olmadı ama sigarayı bıraktım''

Sağlığı hakkında da konuşan Belçikalı futbolcu, ''Sağlığıma pek iyi bakmıyordum ama artık yaşımın geldiğini farkettim. Yanlış yaptığımı biliyordum. Sağlıklı beslenmeye ve diete başladım. Kilo verdim ve kendimi daha iyi hissettim. Ayrıca sigarayı bırakmak zorunda kaldım. Kolay olmadı ama işe yaradı.'' dedi.

Nainggolan, sezon başında Roma'dan Inter'e 38 milyon euro ve Zaniolo karşılığında transfer olmuştu.

(Sporx)