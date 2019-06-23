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Yıldız Erkekler Türkiye Voleybol Şampiyonası

- Ziraat Bankası: 3 - Arkas Spor: 1- Ziraat Bankası şampiyon oldu

23 Haziran 2019 Pazar 18:23
Yıldız Erkekler Türkiye Voleybol Şampiyonası


KOCAELİ (AA) - Yıldız Erkekler Türkiye Voleybol Şampiyonası'nda Ziraat Bankası şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından düzenlenen organizasyonun final müsabakaları Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi'nde yapıldı.

Final maçında Arkas Spor'u 3-1 mağlup eden Ziraat Bankası şampiyon oldu.

Üçüncülük maçında Halkbank'ı 3-2 yenen Beşiktaş şampiyonayı üçüncü sırada tamamladı.

Dereceye giren takımlara ödülleri, final müsabakasının ardından gerçekleştirilen törenle takdim edildi.


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Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 18:23
  1. Türkiye Voleybol Federasyonu
  2. TVF
  3. Voleybol
  4. Yıldız Erkekler Türkiye Voleybol Şampiyonası

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