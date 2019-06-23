Yıldız Erkekler Türkiye Voleybol Şampiyonası - Ziraat Bankası: 3 - Arkas Spor: 1- Ziraat Bankası şampiyon oldu



KOCAELİ (AA) - Yıldız Erkekler Türkiye Voleybol Şampiyonası'nda Ziraat Bankası şampiyonluğa ulaştı. Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından düzenlenen organizasyonun final müsabakaları Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi'nde yapıldı. Final maçında Arkas Spor'u 3-1 mağlup eden Ziraat Bankası şampiyon oldu. Üçüncülük maçında Halkbank'ı 3-2 yenen Beşiktaş şampiyonayı üçüncü sırada tamamladı. Dereceye giren takımlara ödülleri, final müsabakasının ardından gerçekleştirilen törenle takdim edildi.



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