Yıldız Erkekler Türkiye Voleybol Şampiyonası
- Ziraat Bankası: 3 - Arkas Spor: 1- Ziraat Bankası şampiyon oldu23 Haziran 2019 Pazar 18:23
KOCAELİ (AA) - Yıldız Erkekler Türkiye Voleybol Şampiyonası'nda Ziraat Bankası şampiyonluğa ulaştı.
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından düzenlenen organizasyonun final müsabakaları Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi'nde yapıldı.
Final maçında Arkas Spor'u 3-1 mağlup eden Ziraat Bankası şampiyon oldu.
Üçüncülük maçında Halkbank'ı 3-2 yenen Beşiktaş şampiyonayı üçüncü sırada tamamladı.
Dereceye giren takımlara ödülleri, final müsabakasının ardından gerçekleştirilen törenle takdim edildi.
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