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Yıldız Dağı, snowbaoard yarışlarına ev sahipliği yapacak

12 ilden 149 sporcunun katılımıyla Türkiye Kayak Federasyonu faaliyet programında yer alan Snowboard 2.

14 Şubat 2019 Perşembe 18:32
Yıldız Dağı, snowbaoard yarışlarına ev sahipliği yapacak

12 ilden 149 sporcunun katılımıyla Türkiye Kayak Federasyonu faaliyet programında yer alan Snowboard 2. Etap Paralel Büyük Slalom (PGS) Türkiye Şampiyonu Final Elemeleri, Sivas Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi’nde hafta sonu merkezin Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) onaylı 4 numaralı pistinde yapılacak.


Sivas Valisi Salih Ayhan, Vali Ahmet Muammer Bey Salonu’nda düzenlediği basın toplantısıyla düzenlenecek etkinlik hakkında bilgi verdi. Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi’nin önemli organizasyonlara ev sahipliği yaptığını belirten Ayhan, "Tüm kayak severler ve halkımızı davet ediyoruz. Bu sezon Yıldız Dağı’nın 5’inci sezonu. Yıldız Dağı kayak sektörüne belki geç girdi ama kısa zamanda iyi bir noktaya geldi. Bu sene merkeze çok ilgi oldu. Kayak Federasyonu’na bize vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.


Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi’nin gelecek yıllarda daha önemli yarışlara ev sahipliği yapacağını kaydeden Ayhan, "Alt yapımızı daha da güçlendireceğiz. Konaklama ve ulaşım noktasında çok daha iyi yerlere geleceğiz. Heyecanımız ve hedefimiz var" diye konuştu.


Snowboard milli takım antrenörü Serdar Özger ise ilk kez Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi’ne geldiğini belirterek tesisleri çok beğendiğini söyledi.


Toplantıda İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, Buruciye AŞ Genel Müdürü Mustafa Altun, Türkiye Kayak Federasyonu temsilcileri, kayak antrenörleri de yer aldı.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 18:32
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